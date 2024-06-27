Зарубежные СМИ: Почему властям Боливии удалось избежать госпереворота?

Министры и другие члены администрации также встали на защиту правительства, пишет британская The Guardian. «Да здравствует народ Боливии и демократия», — скандировали они, подняв вверх левые кулаки. Лидер переворота Хуан Хосе Суньига накануне заявил, что не доволен тем, что страну захватила элита. Он планировал помешать экс-президенту Эво Моралесу баллотироваться на пост в 2025 году, а также освободить политических заключенных.