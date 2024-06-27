Зарубежные СМИ: Почему властям Боливии удалось избежать госпереворота?

Ведущие мировые СМИ обсуждают боливийскую демократию, которая оказалась под угрозой. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на «Ъ FM».
26 июня военные под руководством генерала Хуана Хосе Суньиги, недавно лишенного военного командования, вторглись на центральную площадь города, где находится большинство правительственных зданий. Reuters сообщает, что вооруженная армия штурмовала президентский дворец, протаранив двери бронетранспортером. В тот момент президент Боливии Луис Арсе находился внутри здания.
Луис Арсе из окруженного военными здания обратился к народу с заявлением, в котором призвал боливийцев встать на защиту политической системы. Как сообщает British Broadcasting Corporation, сторонники действующего лидера сразу откликнулись, и на улицу страны хлынули демонстранты.
Министры и другие члены администрации также встали на защиту правительства, пишет британская The Guardian. «Да здравствует народ Боливии и демократия», — скандировали они, подняв вверх левые кулаки. Лидер переворота Хуан Хосе Суньига накануне заявил, что не доволен тем, что страну захватила элита. Он планировал помешать экс-президенту Эво Моралесу баллотироваться на пост в 2025 году, а также освободить политических заключенных.
По данным CNN, напряженность в стране растет именно из-за предстоящих выборов. После того как президент Луис Арсе назначил новое командование армии, войска покинули площадь, а лидер переворота и еще несколько военачальников были арестованы. Генеральная прокуратура продолжает расследование для установления всех лиц, причастных к попытке переворота в Боливии, резюмирует CNN.