Кремль оценил призыв Кадырова об ответственности для семей террористов

25 июня Кадыров в ходе совещания с руководством силовых ведомств пригрозил наказывать семьи террористов. «Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что “я не знал”, не принимаются», — сказал глава Чечни. Условием для освобождения от наказания, по мнению Кадырова, могут быть ситуации, при которых отец, например, не справляется с детьми или не принимает участие в их воспитании, но об этом должны знать власти.