Кремль оценил призыв Кадырова об ответственности для семей террористов

Борьба с терроризмом должна быть непримиримо жестокой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к кровной мести и наказаниям для семей террористов.
«Там же речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой», — сказал Песков.
25 июня Кадыров в ходе совещания с руководством силовых ведомств пригрозил наказывать семьи террористов. «Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что “я не знал”, не принимаются», — сказал глава Чечни. Условием для освобождения от наказания, по мнению Кадырова, могут быть ситуации, при которых отец, например, не справляется с детьми или не принимает участие в их воспитании, но об этом должны знать власти.
Он также предупредил о жестких мерах в отношении лиц, посягнувших на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Кадыров пообещал наказание в отношении «не только исполнителей преступления, но и тех, кто косвенно содействовал им в этом».
Заявление главы Чечни последовало после нападения боевиков на церкви, синагогу и пост ДПС в Дагестане 23 июня. В результате атаки погиб 21 человек, из них 16 — сотрудники МВД, еще 46 пострадали. Шесть боевиков ликвидировали, среди них оказались сыновья и племянники главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова — Осман и Адиль, а также Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Чиновника уволили, исключили из «Единой России» и арестовали по обвинению в нецензурной брани в общественном месте. Кадыров, комментируя произошедшее, заявил, что «на такое могут пойти только последние нелюди, которых нужно уничтожать на месте».