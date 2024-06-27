Лукашенко собрал совещание по вопросам функционирования банковского сектора

«Очень коротко хотел бы сегодня с вами обсудить несколько вопросов функционирования банковского сектора. Национальный банк предлагает дальнейшее развитие отдельных банковских структур с учетом перспектив сотрудничества с потенциальными инвесторами и внешними контрагентами. Но прежде чем ваши предложения одобрить, я хотел бы убедиться в том, что эти подходы будут способствовать решению общегосударственных задач. Государство в основе всего», — обратил внимание Александр Лукашенко, открывая совещание.
Президент подчеркнул, что реализация вносимых предложений должна расширить возможности банковского сектора и помочь развитию отечественных предприятий. «Волокиты быть не должно. Я уже вам в начале сказал: для вас санкций нет. В любой ситуации можно найти выход из положения», — убежден глава государства.
«Более детально просил бы остановиться на вопросах проведения трансграничных расчетов. В конце марта мы уже обсуждали эту тему и договорились, что там, где необходимо, будем помогать отечественным предприятиям в проведении платежей для зарубежных партнеров и возврате в страну валютной выручки», — напомнил Александр Лукашенко.