Лукашенко собрал совещание по вопросам функционирования банковского сектора

«Очень коротко хотел бы сегодня с вами обсудить несколько вопросов функционирования банковского сектора. Национальный банк предлагает дальнейшее развитие отдельных банковских структур с учетом перспектив сотрудничества с потенциальными инвесторами и внешними контрагентами. Но прежде чем ваши предложения одобрить, я хотел бы убедиться в том, что эти подходы будут способствовать решению общегосударственных задач. Государство в основе всего», — обратил внимание Александр Лукашенко, открывая совещание.