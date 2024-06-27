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Ситуация в Боливии и возможность понижения дипотношений с Западом. Темы брифинга Пескова

Попытка государственного переворота в Боливии, возможность понижения дипломатических отношений с Западом и борьба с терроризмом стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президенты России и Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо планируют сначала пообщаться тет-а-тет, а затем продолжат переговоры в Москве в формате официального завтрака.

О попытке госпереворота в Боливии

Россия считает ситуацию в Боливии внутренним делом страны: «Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране. Надеемся, что так и будет».

«Очень важно, конечно, чтобы не было никакого вмешательства третьих стран в произошедшее в Боливии».

О возможности понижения дипотношений с Западом

Россия рассматривает разные варианты реакции на действия Запада, вплоть до понижения дипломатических отношений, «но никаких решений на этот счет пока не принималось».

«Это стандартная дипломатическая практика государства, которое сталкивается с недружественными и даже враждебными проявлениями».

О борьбе с терроризмом

Кремль согласен с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что преследовать террористов нужно максимально жестко: «Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой»,

«Речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность».

Об инженерах из КНДР

В Кремле не знакомы с сообщениями о якобы принятом Пхеньяном решении отправить инженерные бригады Корейской народной армии в Донбасс: «Я не знаю, о чем идет речь».

Об отношениях с Конго

Весь потенциал развития двусторонних отношений России и Конго еще не раскрыт, странам «есть над чем работать».

Песков Дмитрий