Ситуация в Боливии и возможность понижения дипотношений с Западом. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президенты России и Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо планируют сначала пообщаться тет-а-тет, а затем продолжат переговоры в Москве в формате официального завтрака.
О попытке госпереворота в Боливии
Россия считает ситуацию в Боливии внутренним делом страны: «Мы желаем скорейшего восстановления спокойствия в этой стране. Надеемся, что так и будет».
«Очень важно, конечно, чтобы не было никакого вмешательства третьих стран в произошедшее в Боливии».
О возможности понижения дипотношений с Западом
Россия рассматривает разные варианты реакции на действия Запада, вплоть до понижения дипломатических отношений, «но никаких решений на этот счет пока не принималось».
«Это стандартная дипломатическая практика государства, которое сталкивается с недружественными и даже враждебными проявлениями».
О борьбе с терроризмом
Кремль согласен с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что преследовать террористов нужно максимально жестко: «Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой»,
«Речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность».
Об инженерах из КНДР
В Кремле не знакомы с сообщениями о якобы принятом Пхеньяном решении отправить инженерные бригады Корейской народной армии в Донбасс: «Я не знаю, о чем идет речь».
Об отношениях с Конго
Весь потенциал развития двусторонних отношений России и Конго еще не раскрыт, странам «есть над чем работать».