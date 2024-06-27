МИД: линия обороны ЕС на границе с РФ должна быть шипами внутрь

Ранее стало известно, что Польша, Литва, Латвия и Эстония запросили у Евросоюза средства на строительство оборонительной линии вдоль своих границ с Россией и Белоруссией. В письме глав четырех стран руководству ЕС сообщается, что это необходимо для «защиты ЕС от военных угроз и других вредных действий со стороны Москвы». Согласно информации Reuters, обсуждение этого предложения начнется уже в четверг, 27 июня.