МИД: линия обороны ЕС на границе с РФ должна быть шипами внутрь

«Главное, чтобы шипами внутрь», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале
Ранее стало известно, что Польша, Литва, Латвия и Эстония запросили у Евросоюза средства на строительство оборонительной линии вдоль своих границ с Россией и Белоруссией. В письме глав четырех стран руководству ЕС сообщается, что это необходимо для «защиты ЕС от военных угроз и других вредных действий со стороны Москвы». Согласно информации Reuters, обсуждение этого предложения начнется уже в четверг, 27 июня.
«Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз», — пишет агентство Reuters.
В мае главы министерств внутренних дел Эстонии, Литвы, Латвии, Норвегии, Финляндии и Польши приняли решение о создании «стены беспилотников» для укрепления защиты приграничных территорий, указывает «Коммерсант». Решение было обосновано необходимостью предотвращения угроз внутренней безопасности и стабильности общественного порядка, исходящих от России и Белоруссии, сообщали представители стран. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств ЕС.
Нина Лютикова