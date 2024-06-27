Трагедия в Севастополе не останется без ответа, заявил Рябков

«Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается уже без нашего ответа. <…> Мысль о тех или иных сценариях, которые допустимы, посещает многих сейчас и на Западе, они должны чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями», — сказал Рябков в эфире программы «60 минут» на «России 1».