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Трагедия в Севастополе не останется без ответа, заявил Рябков

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Трагедия в Севастополе не останется без ответа России, на Западе должны чувствовать предельные риски подобного рода акций, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается уже без нашего ответа. <…> Мысль о тех или иных сценариях, которые допустимы, посещает многих сейчас и на Западе, они должны чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями», — сказал Рябков в эфире программы «60 минут» на «России 1».

Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.