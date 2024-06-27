Эксперт: США являются бенефициарами попытки госпереворота в Боливии

«Причины попытки госпереворота в Боливии, инициированного по линии спецслужб США: во-первых, это подача заявки Боливией на вступление в БРИКС, во-вторых, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами (24% от мировых) лития — металла, который играет ключевую роль в развитии зеленой энергетики и высокотехнологичном секторе», — сказал Степанов.
Помимо этого, продолжил Степанов, здесь в 2023 году был запущен Центр ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Эль-Альто, который позволит Боливии проводить фундаментальные и прикладные научные исследования.
«Вероятно, была сформирована группа проамериканских представителей военной элиты, которые силовым способом попытались сменить власть. Все еще сохраняющиеся коммуникации по линии Организации американских государств со штаб-квартирой в Вашингтоне, структуры, которая ведет обучение регионального командования оборонных ведомств, могли также оказать свое влияние на формирование проамериканской прослойки в силовом блоке Боливии. Ясно одно — Вашингтон не отступится от своих региональных интересов и продолжит подрывную работу в странах, посмевших бросить вызов гегемону», — подчеркнул Степанов.
К тому же, отметил эксперт, Боливия активно сотрудничает не только с Россией, но и с Китаем: КНР инвестирует в боливийскую транспортную и энергетическую инфраструктуру.
Он напомнил, что еще в апреле 2023 года генерал армии Лора Ричардсон, глава Южного командования ВС Соединенных Штатов, посетила Боливию, чтобы выразить свой интерес и озабоченность по поводу боливийского лития и страны с Китаем и Россией. «На деле уже тогда президенту Боливии был выдвинут ультиматум со стороны Вашингтона, последствия которого мы наблюдаем в течение последних суток», — заключил аналитик.