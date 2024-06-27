Эксперт: США являются бенефициарами попытки госпереворота в Боливии

Он напомнил, что еще в апреле 2023 года генерал армии Лора Ричардсон, глава Южного командования ВС Соединенных Штатов, посетила Боливию, чтобы выразить свой интерес и озабоченность по поводу боливийского лития и страны с Китаем и Россией. «На деле уже тогда президенту Боливии был выдвинут ультиматум со стороны Вашингтона, последствия которого мы наблюдаем в течение последних суток», — заключил аналитик.