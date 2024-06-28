Губернатор Приангарья посетил соцобъекты в Казачинско-Ленском районе

— Общая площадь спортзала — почти 700 квадратных метров. Работает тренажёрный зал, зал для игровых видов спорта, есть раздевалки, душевые, туалеты. Увидел, что жители деревни довольны, в спортзал приезжают и из других населённых пунктов. Главное, что объект востребован: есть секции по волейболу, мини-футболу, баскетболу, проводятся уроки физкультуры для школьников, работает военно-патриотический клуб «Сарма», занимаются не только дети, но и взрослые, — сказал Игорь Кобзев.