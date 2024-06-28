Губернатор Приангарья посетил соцобъекты в Казачинско-Ленском районе

Первым делом Игорь Кобзев посетил спортзал в деревне Ключи, который открыли в ноябре прошлого года. Здание представляет из себя быстровозводимую арочную конструкцию, которые строят по прогрессивной технологии. Основное преимущество такой постройки — скорость возведения, что позволяет в короткие сроки обеспечивать жителей сельских территорий современной спортивной инфраструктурой.
— Общая площадь спортзала — почти 700 квадратных метров. Работает тренажёрный зал, зал для игровых видов спорта, есть раздевалки, душевые, туалеты. Увидел, что жители деревни довольны, в спортзал приезжают и из других населённых пунктов. Главное, что объект востребован: есть секции по волейболу, мини-футболу, баскетболу, проводятся уроки физкультуры для школьников, работает военно-патриотический клуб «Сарма», занимаются не только дети, но и взрослые, — сказал Игорь Кобзев.
Слюдующим объектом в деревне Ключи стал новый ФАП, возведённый по госпрограмме Иркутской области «Развитие здравоохранения». ФАП откроют осенью, как только поступит оборудование и после прохождения процедур лицензирования. Стоимость строительства, которое финансировалось из областного бюджета, составила 12 млн рублей, ещё на 2,2 млн рублей было приобретено оснащение.
Вторым пунктом в рабочей поездке губернатора стало село Казачинское. Здесь губернатор побывал в средней школе, которую основали в 1897 году. Учреждение располагается в нескольких зданиях, построенных в разные годы, в которых уже много лет не проводился капремонт. Сейчас перед местными властями стоит дилемма: строить новое здание школы или капитально отремонтировать прежнее.
— Две образовательные организации в Казачинско-Ленском районе нуждаются в обновлении инфраструктуры. Это школы в Казачинском и Улькане. Районной администрацией разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы на строительство этих школ. Однако мы предлагаем рассмотреть и вариант капитального ремонта, в том числе в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». Это менее затратно и гораздо быстрее, — рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.