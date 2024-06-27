Радий Хабиров назвал Беларусь главным партнером Башкирии

«Это наши друзья и соратники. Нас всегда поражает деловитость белорусских коллег, культурная и духовная близость наших народов, которая позволяет нам быстро договариваться и реализовывать совместные проекты. Благодаря сотрудничеству с регионами Беларуси, с крупнейшими предприятиями этой страны, благодаря промышленной кооперации, мы успешно решаем вопросы импортозамещения, достижения технологического суверенитета страны. В нашей республике появляются новые компетенции, которых раньше не было».