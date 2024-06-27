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Радий Хабиров назвал Беларусь главным партнером Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на XI форуме регионов Беларуси и России в Витебске, назвал республику главным деловым партнером.

Источник: Башинформ

«Это наши друзья и соратники. Нас всегда поражает деловитость белорусских коллег, культурная и духовная близость наших народов, которая позволяет нам быстро договариваться и реализовывать совместные проекты. Благодаря сотрудничеству с регионами Беларуси, с крупнейшими предприятиями этой страны, благодаря промышленной кооперации, мы успешно решаем вопросы импортозамещения, достижения технологического суверенитета страны. В нашей республике появляются новые компетенции, которых раньше не было».

сказал Хабиров

Руководитель региона подчеркнул, что сотрудничество с Беларусью ведется не только в сфере экономики — Башкирия успешно взаимодействует с братской республикой в сфере культуры, туризма, промышленности и других направлениях. Радий Хабиров заверил, что эта работа будет продолжена.