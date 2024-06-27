Александр Бельский назвал одной из проблем Санкт-Петербурга нехватку мужчин

«У нас сейчас в Петербурге больше проживает женщин: две трети на одну треть мужчин. Женщин, которые могли бы завести семью. Мы уже задумываемся о том, что как бы нам все-таки наполнить (город) мужчинами», — отметил он.
В качестве одного из решений данной проблемы господин Бельский предложил открыть еще одно военное училище. «Цели и задачи военного человека достаточно понятны и просты. Как и его мотивация. Ему важно, чтобы он попадал в регион, где можно создать семью, получить квартиру, спокойно себя чувствовать и служить Родине», — подчеркнул спикер.
Телеведущий Владимир Соловьев, который выступил модератором сессии, на реплику Александра Бельского заметил, что, помимо Иванова, который имеет репутацию «города невест», теперь таковым можно считать и Санкт-Петербург.