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Александр Бельский назвал одной из проблем Санкт-Петербурга нехватку мужчин

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что количество женщин в городе существенно превышает число мужчин. Такие данные он привел на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), посвященной семейным ценностям, сообщает корреспондент «Ъ-СПб» с полей форума.

Источник: Коммерсантъ

«У нас сейчас в Петербурге больше проживает женщин: две трети на одну треть мужчин. Женщин, которые могли бы завести семью. Мы уже задумываемся о том, что как бы нам все-таки наполнить (город) мужчинами», — отметил он.

В качестве одного из решений данной проблемы господин Бельский предложил открыть еще одно военное училище. «Цели и задачи военного человека достаточно понятны и просты. Как и его мотивация. Ему важно, чтобы он попадал в регион, где можно создать семью, получить квартиру, спокойно себя чувствовать и служить Родине», — подчеркнул спикер.

Телеведущий Владимир Соловьев, который выступил модератором сессии, на реплику Александра Бельского заметил, что, помимо Иванова, который имеет репутацию «города невест», теперь таковым можно считать и Санкт-Петербург.