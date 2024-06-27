НАТО не против линии обороны на восточных границах ЕС, заявил генсек

«НАТО присутствует во всех этих странах, там есть боевые группы, силы НАТО. НАТО в течение десятилетий инвестировала в критическую военную инфраструктуру… Для НАТО важно, чтобы все страны выполняли поставленные цели, инвестировали в ту инфраструктуру, о которой мы договаривались. Как они это будут финансировать, не является вопросом НАТО. Будут ли это средства ЕС или средства из национального бюджета, для НАТО значения не имеет», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Кайей Каллас.