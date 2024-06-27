НАТО не против линии обороны на восточных границах ЕС, заявил генсек

«НАТО присутствует во всех этих странах, там есть боевые группы, силы НАТО. НАТО в течение десятилетий инвестировала в критическую военную инфраструктуру… Для НАТО важно, чтобы все страны выполняли поставленные цели, инвестировали в ту инфраструктуру, о которой мы договаривались. Как они это будут финансировать, не является вопросом НАТО. Будут ли это средства ЕС или средства из национального бюджета, для НАТО значения не имеет», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Кайей Каллас.
Премьер Эстонии, в свою очередь, подтвердила, что такая инициатива исходила, в том числе, от ее страны. «Мы действительно направили такое письмо с премьерами балтийских стран и Польши… Это вопрос не только финансовый, но и политический», — сказала эстонский премьер. По ее словам, «раз оттуда исходит угроза, то необходимо обеспечить защиту населения на годы вперед». Она также сообщила, что точная сумма, необходимая для этого проекта, пока не просчитана.