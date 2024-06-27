Лукашенко назначил Крутого главой Администрации Президента, первым замглавы — Петкевич

«Вы назначаетесь главой Администрации Президента, вы же ответственны за реализацию наших всех договоренностей по Российской Федерации. Вы как никто другой знаете эти проблемы. Аккумулируйте их у себя, как это делает Снопков (первый вице-премьер Николай Снопков. — Прим. БЕЛТА) по Китаю. Два наших основных партнера — Россия и Китайская Народная Республика. Здесь должен быть ответственный и целенаправленный подход по выполнению наших обязательств и развитию наших отношений. Это пока за вами остается. Когда вы почувствуете, что этот контроль не должен быть, вы мне скажете. По всем направлениям. Вплоть до посещения вами, как это было в должности посла, российских регионов. Запретных тем нет», — сказал Александр Лукашенко.