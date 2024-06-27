Лукашенко назначил Крутого главой Администрации Президента, первым замглавы — Петкевич

«Вчера мною принят ряд кадровых решений. Я хотел бы их озвучить в присутствии должностных лиц и ответственных, и прежде всего назначаемых. Мною принято решение о назначении главы Администрации Президента. С завтрашнего дня эти обязательства и функции будет выполнять Дмитрий Николаевич Крутой», — заявил глава государства.
«Вы назначаетесь главой Администрации Президента, вы же ответственны за реализацию наших всех договоренностей по Российской Федерации. Вы как никто другой знаете эти проблемы. Аккумулируйте их у себя, как это делает Снопков (первый вице-премьер Николай Снопков. — Прим. БЕЛТА) по Китаю. Два наших основных партнера — Россия и Китайская Народная Республика. Здесь должен быть ответственный и целенаправленный подход по выполнению наших обязательств и развитию наших отношений. Это пока за вами остается. Когда вы почувствуете, что этот контроль не должен быть, вы мне скажете. По всем направлениям. Вплоть до посещения вами, как это было в должности посла, российских регионов. Запретных тем нет», — сказал Александр Лукашенко.
Наряду с этим глава государства подчеркнул, что эти поручения не означают, что Дмитрию Крутому необходимо подменять нового посла. «Вы человек корректный, я это знаю. В не свои вопросы вы не полезете. Но будьте аккуратны и корректны в отношениях с новым послом. Он должен заниматься вопросами, вы подсказываете, а где-то и подталкиваете, контролируя те или иные процессы. И, естественно, за вами пока (пока вы мне не скажете) остается соответствующая комиссия», — отметил Президент.
«Но первостепенное внимание — Администрация Президента», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент объяснил выбор кандидатуры Дмитрия Крутого тем, что он не совсем давно работал в Администрации Президента, имеет опыт работы в правительстве и очень хорошо владеет вопросами Администрации Президента и взаимодействия с правительством.
Александр Лукашенко подчеркнул, что это важно в плане контроля за исполнением поручений Президента. «Это мы отдельно, придете с премьер-министром, обсудим», — сказал глава государства.
Комментируя назначение Натальи Петкевич, Александр Лукашенко сказал: «Аплодисментов не будет (со стороны подчиненных. — Прим. БЕЛТА), зная вашу требовательность, ваш принципиальный подход. Ваши знания. Вы знаете все».