Лукашенко назначил Алейника членом Совета Республики

«Единственное, хочу предупредить: Рыженкова особо туда-сюда качать бесполезно. И не только потому, что человек фактически подчинен Президенту, но еще и потому, что у него в характере этого нет, чтобы им понукали. Но контроль должен быть: аккуратный, честный, порядочный. Давайте посоветуемся перед назначением послов (обсудят на комиссии) и прочее, прочее, прочее. Точно так мы будем поступать еще и по министрам, и другим должностным лицам», — отметил Александр Лукашенко.