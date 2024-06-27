Лукашенко назначил Алейника членом Совета Республики

«Он будет возглавлять соответствующую комиссию. Он с этим согласился», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что бывший дипломат Сергей Рачков возглавляет в Палате представителей Постоянную комиссию по международным делам. Аналогичная должность в Совете Республики будет и у Сергея Алейника.
«Парламентский контроль над работой Министерства иностранных дел, по отдельным вопросам — правительства будет усилен, — заявил Президент. — Все вы просили передачи больших полномочий — вы их получите, в том числе и парламент».
Руководителем внешнеполитического ведомства назначен первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.
«Единственное, хочу предупредить: Рыженкова особо туда-сюда качать бесполезно. И не только потому, что человек фактически подчинен Президенту, но еще и потому, что у него в характере этого нет, чтобы им понукали. Но контроль должен быть: аккуратный, честный, порядочный. Давайте посоветуемся перед назначением послов (обсудят на комиссии) и прочее, прочее, прочее. Точно так мы будем поступать еще и по министрам, и другим должностным лицам», — отметил Александр Лукашенко.