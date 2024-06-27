Башкирия и Беларусь создадут совместный индустриальный технопарк.

«Безусловно, Беларусь — важнейший торговый партнер. У нас существенно идет рост и мы идем дальше. Это, конечно, промышленная кооперация — например, “Амкодор”. Это уже перевернутая страница, потому что мы в тот же год заложили новое предприятие на 40 тыс. кв. м. и благодаря компетенции машиностроителей Белоруссии мы впервые в республике будем выпускать тяжелую строительную технику. Для нас это очень важно».