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Башкирия и Беларусь создадут совместный индустриальный технопарк

Башкирия и Беларусь создадут совместный индустриальный технопарк.

Источник: Башинформ

Башкирия и Беларусь работают над созданием совместного индустриального инвестиционного технопарка. Об этом сегодня на XI форуме регионов Беларуси и России в Витебске сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Как пояснил Хабиров, масштабный объект разместится в республике — сейчас под его строительство выделено 200 гектаров земли.

«Безусловно, Беларусь — важнейший торговый партнер. У нас существенно идет рост и мы идем дальше. Это, конечно, промышленная кооперация — например, “Амкодор”. Это уже перевернутая страница, потому что мы в тот же год заложили новое предприятие на 40 тыс. кв. м. и благодаря компетенции машиностроителей Белоруссии мы впервые в республике будем выпускать тяжелую строительную технику. Для нас это очень важно».

подчеркнул Глава республики.
экономика