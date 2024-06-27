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Лукашенко сменил главу МИД Белоруссии

МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Главой МИД Белоруссии назначен первый замглавы администрации президент Максим Рыженков, сообщает в четверг близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».

«Министром иностранных дел назначен Максим Рыженков», — говорится в сообщении.

Рыженков сменил на этом посту Сергея Алейника, возглавлявшего МИД Белоруссии с декабря 2022 года.

Лукашенко Александр