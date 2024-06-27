Лукашенко сменил главу МИД Белоруссии

«Министром иностранных дел назначен Максим Рыженков», — говорится в сообщении.
Рыженков сменил на этом посту Сергея Алейника, возглавлявшего МИД Белоруссии с декабря 2022 года.
МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Главой МИД Белоруссии назначен первый замглавы администрации президент Максим Рыженков, сообщает в четверг близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».
«Министром иностранных дел назначен Максим Рыженков», — говорится в сообщении.
Рыженков сменил на этом посту Сергея Алейника, возглавлявшего МИД Белоруссии с декабря 2022 года.