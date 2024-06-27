Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в нарушении закона

«То, что госпожа Санду не подписывает указ, объясняя, что в будущем у башкана (главы Гагаузии — ред.) будут проблемы с законом — это нонсенс. Пока у нее нет вердикта суда, Санду нарушает закон, не подписывая указ», — заявил Кику..
Он уверен, что это не первый раз, когда Санду, как руководитель государства, отказывается признавать законно избранных политических деятелей, руководствуясь своими личными симпатиями.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов.
Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.