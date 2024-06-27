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Вячеслав Генне ушел с поста советника губернатора по архитектуре

По словам архитектора, из архитектурно-градостроительного совета при правительстве области он уходить не планирует.

Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне ушел со своего поста. Об этом он сообщил корреспонденту «Нового Калининграда».

«Я уже неделю не работаю или больше, у меня просто закончился контракт, — сообщил Генне. — В планах проектированием заниматься в своей мастерской. Я же по образованию архитектор. Если за советом обращаться будут, отказывать не буду, опыт есть».

Генне пояснил, что не планирует уходить из архитектурно-градостроительного совета при правительстве Калининградской области.

Напомним, что на пост советника по архитектурным вопросам Генне был назначен в декабре 2017 года. До этого он с 2013 года был главным архитектором Калининграда.