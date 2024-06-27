«Он оскорбил народ»: Бастрыкин взбесил Госдуму

«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — приводит слова Володина telegram-канал Госдумы. На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЭФ) Бастрыкин обратил внимание на необходимость изменения законодательства в области миграции. Он также задал депутатам Госдумы вопрос, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, и охарактеризовал нижнюю палату парламента как «Государственную дуру».