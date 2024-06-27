Володин заявил, что Бастрыкин словами о «Госдуре» оскорбил народ

Еще один орган, который подвергся критике в речи Бастрыкина, — прокуратура. По его словам, она неоднократно отменяла возбуждение СК уголовных дел по миграционным преступлениям, в связи с чем идет «борьба» между ведомствами. Глава ведомства отметил, что в некоторых случаях он по три-четыре раза поручает вновь заводить дела. По словам руководителя СК, обычно в прокуратуре используют формулировку о том, что не собрано достаточно оснований для возбуждения уголовного дела.