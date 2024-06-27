Лукашенко назначил Наталью Петкевич первым замглавы Администрации президента

Лукашенко назначил Наталью Петкевич первым заместителем главы Администрации президента. Соответствующее кадровое решение, как передает телеграм-канал «Пул Первого», белорусский президент принял в четверг, 27 июня 2024 года.
Наталья Петкевич, биография
Наталья Петкевич родилась в Минске в 1972 году. В 1994-м она окончила юридический факультет Белорусского государственного университета. Кандидат юридических наук. Работала на различных должностях в Администрации президента Беларуси. В 2004 — 2010 годах она занимала должность заместителя, а позже — первого заместителя главы Администрации президента Беларуси. До этого — с 2001 по 2004 годы — являлась пресс-секретарем Александра Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что Лукшенко назначил Крутого Главой Администрации президента, а Максим Рыженков стал министром иностранных дел (читать далее) по итогам кадрового дня 27 июня 2024-го. Предшественника Рыженкова в МИД Сергея Алейника президент назначил в Совет Республики, где он возглавил комиссию по международным делам и национальной безопасности. Послом Беларуси в России стал экс-глава Минпрома Александр Рогожник, а ответственным за агропромышленный комплекс вице-премьером — Юрий Шулейко, до этого председатель Брестского облисполкома. Лукашенко назначил также новых министров сельского хозяйства и промышленности, помощника по Минску.