Аксёнов попросил объявить выговоры главам Керчи и Феодосии

Об этом он сообщил в своём telegram-канале.
Аксёнов уточнил, что порекомендовал инициировать этот вопрос депутатам Керченского и Феодосийского горсоветов.
Ранее глава Крыма сделал предупреждение Брусакову за плохую организацию саночистки и уборки, а также слабого контакта с жителями Керчи.
Кроме того, объявить выговор он считает необходимым заместителю главы администрации Игорю Крутькову. Он дал срок до 15 июля выполнить поручения, в противном случае будут приняты кадровые решения.
Накануне Аксёнов также заявил, что считает необходимым объявить выговор чиновникам Керчи за срыв ремонта кровель многоквартирных домов, на который был выделен 21 миллион рублей.
На совещании также говорилось о том, что до 1 июля муниципалитеты Крыма должны исполнить бюджет на 50%. Как сообщил Аксёнов, если такого показателя не будет, к главам администраций инициируют дисциплинарные меры.
В ходе совещания глава Крыма обратил внимание, что благоустройство, снос недостроенных зданий, обрезка деревьев проводятся неэффективно.