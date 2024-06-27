В Уфе в рамках 450-летия города откроется колоннада дружбы Башкирии с Абхазией.

— В Сухуме, например, недалеко есть кафе «Брехаловка», и людям уже символично встречаться возле колоннады, а потом идти общаться в это кафе. Пусть так будет и у нас! Хорошие тренды зададим. Строительством нового объекта Уфа показала вовлеченность в международное сотрудничество, а также свое становление местом притяжения туристов. Можно будет начать оттуда пешеходное приключение по Уфе, спустившись по улице Октябрьской революции. Скажем так, колоннада станет звеном большой пешеходной цепи нашего города. Здорово, что власти на самом высоком уровне создают комфортную среду для уфимцев и гостей.