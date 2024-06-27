В Уфе в рамках 450-летия города откроется колоннада дружбы Башкирии с Абхазией.

В Уфе в рамках празднования 450-летия столицы республики откроется колоннада дружбы Башкирии с Абхазией. Строительство ведется на набережной реки Белой.
Такая же колоннада есть на набережной Сухума. Она является визитной карточкой города и стала образцом приморской парковой архитектуры и прообразом для других подобных сооружений в различных курортных городах.
В Уфе такое монументальное сооружение в имперском стиле будет нести сразу два смысла: демонстрация связей с Абхазией, уважение к ней, а также украшение города.
— В Сухуме, например, недалеко есть кафе «Брехаловка», и людям уже символично встречаться возле колоннады, а потом идти общаться в это кафе. Пусть так будет и у нас! Хорошие тренды зададим. Строительством нового объекта Уфа показала вовлеченность в международное сотрудничество, а также свое становление местом притяжения туристов. Можно будет начать оттуда пешеходное приключение по Уфе, спустившись по улице Октябрьской революции. Скажем так, колоннада станет звеном большой пешеходной цепи нашего города. Здорово, что власти на самом высоком уровне создают комфортную среду для уфимцев и гостей.
Напомним, 11 октября 2023 года в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров и Президент Абхазии Аслан Бжания заложили камень в основание колоннады, которая будет символизировать дружбу башкирского и абхазского народов. Колоннада станет еще одной точкой притяжения уфимцев и гостей города, отмечают в пресс-службе администрации Уфы.
Ранее «Башинформ» сообщал, какие культурные события пройдут в Уфе к 450-летию города. После торжественного открытия колоннады на набережной реки Белой 31 августа в ледовом дворце «Уфа-Арена» состоится официальная часть празднования юбилея города. Здесь развернется театрализованное представление «Река времени» — историческое путешествие по значимым вехам столицы. Будут использованы современные мультимедийные технологии, которые позволят создать максимальное погружение в эпоху.