Евгений Ененков подал документы для регистрации кандидатом на довыборы в ЗакС

Напомним, что депутатский мандат в Заксобрании освободился летом 2023 года после того, как Алексей Далматов сложил свои полномочия, объяснив решение семейными обстоятельствами. Прием документов на вакантное место стартовал 14 июня, а сами довыборы пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, вместе с выборами муниципальных депутатов и губернатора Петербурга.