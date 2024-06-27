Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Ененков подал документы для регистрации кандидатом на довыборы в ЗакС

Первый кандидат на освободившиеся депутатское место в городском парламенте подал документы для регистрации. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Максим Мейксин.

Источник: Reuters

По данным издания «Закс. Ру» этим кандидатом является муниципальный депутат округа «Шувалово-Озерки» Евгений Ененков, что он подтвердил в своем Telegram-канале. Кандидатуру господина Ененкова для участия в дополнительных выборах в Законодательное Собрание по 18-му одномандатному округу выдвинула ЛДПР. В петербургском отделении партии мундеп является заместителем координатора регионального отделения.

Напомним, что депутатский мандат в Заксобрании освободился летом 2023 года после того, как Алексей Далматов сложил свои полномочия, объяснив решение семейными обстоятельствами. Прием документов на вакантное место стартовал 14 июня, а сами довыборы пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, вместе с выборами муниципальных депутатов и губернатора Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал и о других претендентах на освободившееся депутатское кресло. Партия «Новые люди» выдвинет на довыборы муниципального депутата МО «Юго-Запад» Павла Любимова, «Единая Россия» — советника губернатора Александра Беглова по работе с новыми регионами и бывшего гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, КПРФ — депутата МО «Ульянка» Александра Михайлова, а «Яблоко» — кандидата медицинских наук, детского анестезиолога-реаниматолога Ольгу Юркевич.