Евгений Ененков подал документы для регистрации кандидатом на довыборы в ЗакС

По данным издания «Закс. Ру» этим кандидатом является муниципальный депутат округа «Шувалово-Озерки» Евгений Ененков, что он подтвердил в своем Telegram-канале. Кандидатуру господина Ененкова для участия в дополнительных выборах в Законодательное Собрание по 18-му одномандатному округу выдвинула ЛДПР. В петербургском отделении партии мундеп является заместителем координатора регионального отделения.
Напомним, что депутатский мандат в Заксобрании освободился летом 2023 года после того, как Алексей Далматов сложил свои полномочия, объяснив решение семейными обстоятельствами. Прием документов на вакантное место стартовал 14 июня, а сами довыборы пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, вместе с выборами муниципальных депутатов и губернатора Петербурга.
Ранее «Ъ-СПб» писал и о других претендентах на освободившееся депутатское кресло. Партия «Новые люди» выдвинет на довыборы муниципального депутата МО «Юго-Запад» Павла Любимова, «Единая Россия» — советника губернатора Александра Беглова по работе с новыми регионами и бывшего гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, КПРФ — депутата МО «Ульянка» Александра Михайлова, а «Яблоко» — кандидата медицинских наук, детского анестезиолога-реаниматолога Ольгу Юркевич.