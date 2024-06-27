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ЕС и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Евросоюз и Украина заключили соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Документ с украинской стороны подписал президент Владимир Зеленский, который для этого приехал в Брюссель, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Соглашение подписано на полях проходящего в европейской столице двухдневного саммита ЕС, в повестку которого входят, в частности, конфликт на Украине и все связанные с ним вопросы.

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на проект документа, соглашение о безопасности между ЕС и Украиной в случае «новой агрессии против Украины» предусматривает проведение Киевом и Брюсселем «срочных консультаций в течение 24 часов», чтобы выяснить, в чем именно нуждается украинская сторона. Соглашение также включает оказание Киеву военной помощи по девяти направлениям, включая поставки оружия, тренировку военных, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, разминирование. Конкретный бюджет этих программ пока не определен. Соглашение заключено на 10 лет.

ЕС