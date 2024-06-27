ЕС и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева

Как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на проект документа, соглашение о безопасности между ЕС и Украиной в случае «новой агрессии против Украины» предусматривает проведение Киевом и Брюсселем «срочных консультаций в течение 24 часов», чтобы выяснить, в чем именно нуждается украинская сторона. Соглашение также включает оказание Киеву военной помощи по девяти направлениям, включая поставки оружия, тренировку военных, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, разминирование. Конкретный бюджет этих программ пока не определен. Соглашение заключено на 10 лет.