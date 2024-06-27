Зеленский сделал заявление о концовке конфликта

«Мы должны положить этот план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя <…>. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами», — заявил он по прибытии на саммит Евросоюза.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Украиной, однако именно Зеленский не единожды отвергал такую возможность.
Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
Швейцария провела