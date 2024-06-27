Лукашенко сказал, что Беларусь должна получить хорошее правительство

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что страна должна получить хорошее правительство. Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал в четверг, 27 июня 2024 года, осуществив целый ряд кадровых перестановок и назначений.
— Страна должна получить хорошее правительство, «проводные ремни» от президента до правительства через Администрацию. Должен быть результат и эффективность. Предупреждаю категорически всех: никакой волокиты и бюрократии. Если нужно решить вопрос и вы видите, что его можно решить за день-два, решайте. Упаси вас господь: с понедельника меня будут, как и прежде, информировать по этой волоките и бюрократизму, — цитирует Лукашенко названный источник.
Президент также ориентировал вновь назначенных сотрудников своей Администрации на активную и деятельную позиции, в том числе и в сотрудничестве с аппаратом правительства.
— Министры должны бегать, шевелиться, — подчеркнул белорусский президент.
Как мы писали, Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого главой Администрации президента, Наталью Петкевич — его первым заместителем, Максим Рыженков стал министром иностранных дел.
Послом в России назначен экс-министр промышленности Александр Рогожник, новый вице-премьер Беларуси по вопросам АПК — Юрий Шулейко. Помимо этого, пост министра сельского хозяйства занял Анатолий Линевич, министром промышленности назначен Александр Ефимов.