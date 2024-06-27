Лукашенко сказал, что Беларусь должна получить хорошее правительство

— Страна должна получить хорошее правительство, «проводные ремни» от президента до правительства через Администрацию. Должен быть результат и эффективность. Предупреждаю категорически всех: никакой волокиты и бюрократии. Если нужно решить вопрос и вы видите, что его можно решить за день-два, решайте. Упаси вас господь: с понедельника меня будут, как и прежде, информировать по этой волоките и бюрократизму, — цитирует Лукашенко названный источник.