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Лукашенко сказал, что Беларусь должна получить хорошее правительство

Александр Лукашенко сказал, что страна должна получить хорошее правительство.

Источник: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что страна должна получить хорошее правительство. Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал в четверг, 27 июня 2024 года, осуществив целый ряд кадровых перестановок и назначений.

— Страна должна получить хорошее правительство, «проводные ремни» от президента до правительства через Администрацию. Должен быть результат и эффективность. Предупреждаю категорически всех: никакой волокиты и бюрократии. Если нужно решить вопрос и вы видите, что его можно решить за день-два, решайте. Упаси вас господь: с понедельника меня будут, как и прежде, информировать по этой волоките и бюрократизму, — цитирует Лукашенко названный источник.

Президент также ориентировал вновь назначенных сотрудников своей Администрации на активную и деятельную позиции, в том числе и в сотрудничестве с аппаратом правительства.

— Министры должны бегать, шевелиться, — подчеркнул белорусский президент.

Как мы писали, Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого главой Администрации президента, Наталью Петкевич — его первым заместителем, Максим Рыженков стал министром иностранных дел.

Послом в России назначен экс-министр промышленности Александр Рогожник, новый вице-премьер Беларуси по вопросам АПК — Юрий Шулейко. Помимо этого, пост министра сельского хозяйства занял Анатолий Линевич, министром промышленности назначен Александр Ефимов.

Лукашенко Александр