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В технопарке Заамина запустили первые инвестиционные проекты

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Заамине в рамках развития промышленности совместно с китайской компанией «Мингюан» создается особая промышленная зона «Технопарк». Для этого выделено 400 гектаров земли и 160 миллиардов сумов. В сформированные 30 проектов китайские инвесторы вложат 1,2 миллиарда долларов.

Источник: Podrobno.uz

В зоне будут созданы предприятия и реализованы проекты в области электротехники, машиностроения, строительных материалов, мебельной промышленности, пищевой промышленности и сферы услуг. В результате будет создано более 5 тысяч рабочих мест, произведена промышленная продукция на сумму 4,7 триллиона сумов и создан экспортный потенциал на 70 миллионов долларов.

На территории технопарка будет создан международный центр обмена опытом и инженерии, где будут готовить квалифицированных специалистов для промышленных предприятий. Также здесь построят офисный центр, жилые здания, эко-парк, крупный выставочный зал и торговый центр.

На церемонии глава нашего государства нажал символическую кнопку и запустил строительство первых инвестиционных проектов в технопарке.

экономика