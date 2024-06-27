В технопарке Заамина запустили первые инвестиционные проекты

В зоне будут созданы предприятия и реализованы проекты в области электротехники, машиностроения, строительных материалов, мебельной промышленности, пищевой промышленности и сферы услуг. В результате будет создано более 5 тысяч рабочих мест, произведена промышленная продукция на сумму 4,7 триллиона сумов и создан экспортный потенциал на 70 миллионов долларов.