В технопарке Заамина запустили первые инвестиционные проекты

В зоне будут созданы предприятия и реализованы проекты в области электротехники, машиностроения, строительных материалов, мебельной промышленности, пищевой промышленности и сферы услуг. В результате будет создано более 5 тысяч рабочих мест, произведена промышленная продукция на сумму 4,7 триллиона сумов и создан экспортный потенциал на 70 миллионов долларов.
На территории технопарка будет создан международный центр обмена опытом и инженерии, где будут готовить квалифицированных специалистов для промышленных предприятий. Также здесь построят офисный центр, жилые здания, эко-парк, крупный выставочный зал и торговый центр.
На церемонии глава нашего государства нажал символическую кнопку и запустил строительство первых инвестиционных проектов в технопарке.