Как депутаты отреагировали на то, что Бастрыкин назвал парламент «Госдурой»

Депутат Анатолий Вассерман сообщил, что Бастрыкину, который назвал Госдуму «Государственной дурой», следует быть более осторожным с подобными оценками. Вассерман отметил, что такие резкие высказывания могут быть направлены и в адрес самого Бастрыкина, что вызвало у депутата сожаление. По словам Вассермана, хотя это высказывание — не повод ограничивать Бастрыкина, оно является поводом напомнить ему, что он должен общаться с другими так же, как хочет, чтобы другие общались с ним.