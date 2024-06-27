Токаев подписал несколько законов о международном сотрудничестве

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров».
Ранее в Минкультуры и информации сообщали, что ратификация данного соглашения придаст позитивный импульс дальнейшему расширению культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей Казахстана с Китаем, развитию туристического потенциала и продвижению историко-культурного наследия двух стран через вовлечение широкого круга деятелей культуры и искусства.
Также президентом подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств — членов Организации тюркских государств».
На официальном сайте сената парламента РК ранее сообщалось, что ключевая задача данного закона — упрощение процедуры международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие торгово-экономических отношений между государствами.