Токаев подписал несколько законов о международном сотрудничестве

Ранее в Минкультуры и информации сообщали, что ратификация данного соглашения придаст позитивный импульс дальнейшему расширению культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей Казахстана с Китаем, развитию туристического потенциала и продвижению историко-культурного наследия двух стран через вовлечение широкого круга деятелей культуры и искусства.