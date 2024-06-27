Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как выбрал помощника президента по Минску. Напомним, на эту должность белорусский президент назначил Юрия Фролова, который до этого работал в структуре Комитета государственного контроля, руководил главным управлением контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по Минску.
27 июня 2024 года Лукашенко назначил его своим помощником по Минску.
Комментируя назначение, Александр Лукашенко, сказал, как передает БелТА, следующее.
— Выбрал я вас среди других, потому что вы осуществляли контроль за деятельностью кадров и предприятий в том числе. Вас положительно характеризует вся ваша система. Молодой перспективный человек. Контроль в Минске — это очень важно, — констатировал Лукашенко.