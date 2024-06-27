Лукашенко сказал, как выбрал помощника президента по Минску

— Выбрал я вас среди других, потому что вы осуществляли контроль за деятельностью кадров и предприятий в том числе. Вас положительно характеризует вся ваша система. Молодой перспективный человек. Контроль в Минске — это очень важно, — констатировал Лукашенко.