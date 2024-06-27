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Следующий съезд молдавского блока «Победа» пройдет в Москве до выборов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Следующий съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» состоится в Москве до президентских выборов в Молдавии: летом или в начале осени, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента, один из лидеров политблока «Победа» Денис Уланов.

Источник: © РИА Новости

«Мы будем проводить, скорее всего, следующее мероприятие так же в Москве. Впереди выборы президента, в октябре… Если не летом, то в начале осени точно, потому что в сентябре начнется самая активная фаза избирательной кампании на должность президента», — сказал Уланов агентству на полях ПМЮФ-2024. Он добавил, что в самой Молдавии невозможно провести съезд из-за действий властей.

Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.