Следующий съезд молдавского блока «Победа» пройдет в Москве до выборов

«Мы будем проводить, скорее всего, следующее мероприятие так же в Москве. Впереди выборы президента, в октябре… Если не летом, то в начале осени точно, потому что в сентябре начнется самая активная фаза избирательной кампании на должность президента», — сказал Уланов агентству на полях ПМЮФ-2024. Он добавил, что в самой Молдавии невозможно провести съезд из-за действий властей.