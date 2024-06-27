Следующий съезд молдавского блока «Победа» пройдет в Москве до выборов

«Мы будем проводить, скорее всего, следующее мероприятие так же в Москве. Впереди выборы президента, в октябре… Если не летом, то в начале осени точно, потому что в сентябре начнется самая активная фаза избирательной кампании на должность президента», — сказал Уланов агентству на полях ПМЮФ-2024. Он добавил, что в самой Молдавии невозможно провести съезд из-за действий властей.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.