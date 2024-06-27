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Ле Пен: Макрон не сможет отправить войска на Украину при Барделле

Глава парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что контроль над государственным бюджетом будет ограничивать действия президента Франции во внешней политике, несмотря на его символическую роль верховного главнокомандующего.

Источник: AP 2023

Президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет отправить военных на Украину, если премьер-министром станет лидер крайне правого «Национального объединения» Жордан Барделла, утверждает Марин Ле Пен, глава парламентской фракции этой партии, в интервью газете Le Telegramme.

Ле Пен пояснила, что титул верховного главнокомандующего, которым наделен глава государства, является почетным, поскольку именно премьер-министр Франции распоряжается государственной казной. Барделла, по ее словам, не собирается противостоять Макрону, но установит определенные границы.

Что касается Украины, то президент не сможет послать туда войска.

Марин Ле Пен
глава парламентской фракции партии

Дебаты о возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США после того, как Макрон поднял эту тему в феврале 2024 года, указывают «Ведомости». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в то же время указывал, что альянс не планирует направлять войска на территорию Украины, так как Киев с такой просьбой не обращался.

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что в случае отправки западных военных на территорию Украины они окажутся в зоне поражения российской армии. При этом он добавил, что Россия знает о наличии наемников с Запада на территории Украины.

Нина Лютикова

Макрон Эмманюэль
НАТО
ЕС