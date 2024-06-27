Ле Пен: Макрон не сможет отправить войска на Украину при Барделле

Дебаты о возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США после того, как Макрон поднял эту тему в феврале 2024 года, указывают «Ведомости». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в то же время указывал, что альянс не планирует направлять войска на территорию Украины, так как Киев с такой просьбой не обращался.