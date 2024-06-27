Ле Пен: Макрон не сможет отправить войска на Украину при Барделле

Президент Франции Эмманюэль Макрон не сможет отправить военных на Украину, если премьер-министром станет лидер крайне правого «Национального объединения» Жордан Барделла, утверждает Марин Ле Пен, глава парламентской фракции этой партии, в интервью газете Le Telegramme.
Ле Пен пояснила, что титул верховного главнокомандующего, которым наделен глава государства, является почетным, поскольку именно премьер-министр Франции распоряжается государственной казной. Барделла, по ее словам, не собирается противостоять Макрону, но установит определенные границы.
Что касается Украины, то президент не сможет послать туда войска.
Дебаты о возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США после того, как Макрон поднял эту тему в феврале 2024 года, указывают «Ведомости». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в то же время указывал, что альянс не планирует направлять войска на территорию Украины, так как Киев с такой просьбой не обращался.
28 мая президент России Владимир Путин заявил, что в случае отправки западных военных на территорию Украины они окажутся в зоне поражения российской армии. При этом он добавил, что Россия знает о наличии наемников с Запада на территории Украины.
Нина Лютикова