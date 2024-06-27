В СК объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева («Новые люди») заявила, что разделяет недовольство Бастрыкина скоростью принятия нижней палатой парламента законов в сфере миграции. «Про Госдуру — так люди говорят, он просто процитировал. Поэтому у меня это, в отличие от коллег по парламенту, удивления не вызывает, чаще общайтесь с людьми и не такое услышите», — написала она в своем телеграм-канале.