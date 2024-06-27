Вениамин Кондратьев: Важно сохранить уникальную природу Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание на тему создания новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В рабочей встрече приняли участие заместители главы края, руководители профильных ведомств и экологи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Площадь природно-заповедного фонда за последние восемь лет увеличилась на 27%. Треть территории края имеет различный статус охраны, защищающий от застройки и позволяющий сохранить уникальный ландшафт.
— Системную работу по сохранению зеленого фонда, его защите от застройки ведем с 2016 года. Природно-заповедный фонд сегодня — более 1 миллиона гектаров. Созданы 16 лесопарковых поясов городских поселений площадью свыше 3,5 тысячи гектаров. Важно сохранить уникальную природу Кубани для следующих поколений. Необходимо завершить эту работу, создать новые особо охраняемые территории, прежде всего, местного значения, чтобы защитить их от застройки, поставить точку в решении этого важного для всего региона вопроса, — сказал Вениамин Кондратьев.
Как сообщил вице-губернатор Роман Лузинов, сейчас третья часть края имеет различный статус охраны — это ООПТ, лесопарковые пояса, зеленые зоны, лесные массивы.
— В крае 460 особо охраняемых природных территорий, в том числе семь федерального и 357 регионального значения. До конца года создадим еще пять ООПТ регионального значения в Геленджике и Новороссийске. Что касается объектов местного значения, их в крае 96. Ведем работу по созданию еще 91. Уже получили более 300 предложений от общественников, — сказал Роман Лузинов.
В совещании также приняли участие вице-губернатор Андрей Коробка, исполняющий обязанности министра природных ресурсов региона Сергей Еремин, руководитель краевого департамента по архитектуре и градостроительству Илья Поздняков, представители общественности.
— Краснодарский край занимает лидирующие позиции в России среди регионов по количеству созданных особо охраняемых природных территорий, — отметил член Экспертного совета по ООПТ Краснодарского края, руководитель местного отделения межрегиональной общественной организации «Зеленая лига» Евгений Витишко.
О создании новых ООПТ местного значения Вениамину Кондратьеву доложили руководители муниципальных образований края — мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский, глава Мостовского района Сергей Ласунов, глава Северского района Андрей Дорошевский, глава Туапсинского района Сергей Бойко.
— Это большая и важная работа, к которой надо подходить взвешенно. Понимать ответственность перед будущими поколениями. То, что начали — завершить. Через месяц вернемся к этому вопросу и проверим, что сделано.
Также глава региона поручил рассмотреть возможность создания «зеленых поясов» регионального значения, проработать этот вопрос с участием представителей общественности.