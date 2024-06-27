Вениамин Кондратьев: Важно сохранить уникальную природу Кубани

— В крае 460 особо охраняемых природных территорий, в том числе семь федерального и 357 регионального значения. До конца года создадим еще пять ООПТ регионального значения в Геленджике и Новороссийске. Что касается объектов местного значения, их в крае 96. Ведем работу по созданию еще 91. Уже получили более 300 предложений от общественников, — сказал Роман Лузинов.