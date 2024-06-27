Молдова и Румыния будут сотрудничать в миротворческих миссиях и операциях

Документ предусматривает взаимодействие военнослужащих Молдовы и Румынии в таких областях, как логистика, транспорт, телефонные и интернет-услуги, финансы, медицина, эвакуация в чрезвычайных ситуациях.
«Республика Молдова участвует и намерена и далее участвовать с личным составом или военными контингентами в международных миссиях и операциях под эгидой ООН, ЕС, НАТО (под мандатом ООН) и ОБСЕ. Это является важным аспектом в развитии двусторонних политических отношений и фактором, косвенно способствующим повышению уровня обеспечения безопасности нашего государства на европейском континенте».
Соглашение о сотрудничестве в военной сфере было подписано в Бухаресте 24 мая 2024 года.