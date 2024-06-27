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Молдова и Румыния будут сотрудничать в миротворческих миссиях и операциях

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Румыния и Молдова будут развивать сотрудничество при совместном участии в международных миротворческих операциях и миссиях. Межправительственное соглашение, заключенное кабминами двух стран 24 мая, ратифицировал молдавский парламент.

Источник: Reuters

Документ предусматривает взаимодействие военнослужащих Молдовы и Румынии в таких областях, как логистика, транспорт, телефонные и интернет-услуги, финансы, медицина, эвакуация в чрезвычайных ситуациях.

«Республика Молдова участвует и намерена и далее участвовать с личным составом или военными контингентами в международных миссиях и операциях под эгидой ООН, ЕС, НАТО (под мандатом ООН) и ОБСЕ. Это является важным аспектом в развитии двусторонних политических отношений и фактором, косвенно способствующим повышению уровня обеспечения безопасности нашего государства на европейском континенте».

говорится в пояснительной записке Минобороны к законопроекту о ратификации.

Соглашение о сотрудничестве в военной сфере было подписано в Бухаресте 24 мая 2024 года.