Молдова и Румыния будут сотрудничать в миротворческих миссиях и операциях

«Республика Молдова участвует и намерена и далее участвовать с личным составом или военными контингентами в международных миссиях и операциях под эгидой ООН, ЕС, НАТО (под мандатом ООН) и ОБСЕ. Это является важным аспектом в развитии двусторонних политических отношений и фактором, косвенно способствующим повышению уровня обеспечения безопасности нашего государства на европейском континенте».