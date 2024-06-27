В ГД предложили считать поддержку СВО условием пребывания мигрантов

«Внес поправки к законопроекту, который предусматривает режим высылки мигрантов, в том числе за неуважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, искажение исторической правды о подвиге нашего народа при защите Отечества и вкладе в победу над фашизмом. Предложил включить обязанность поддерживать специальные военные операции», — сказал Журавлев.
По его словам, нужно предусмотреть все возможные варианты идеологических противоречий, которые могут случиться при миграционном потоке.
«Уважение к защитникам нашей Родины тоже должно непременно входить в базовый нравственный кодекс. Поэтому и мигрантов предлагаю заставить уважать — не только нынешнюю СВО, но и все действия нашей армии, без этого, считаю, им в России делать нечего», — подчеркнул парламентарий.
Журавлев отметил, что участились случаи, когда мигранты сознательно нападают на участников специальной военной операции.
«Дополнить пункт 5 части 2 статьи 4 законопроекта текстом следующего содержания: “поддерживать специальные военные операции, проводимые Вооруженными Силами Российской Федерации в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Российской Федерации”, — сказано в тексте поправки, которая имеется в распоряжении РИА Новости.