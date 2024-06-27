В ГД предложили считать поддержку СВО условием пребывания мигрантов

«Уважение к защитникам нашей Родины тоже должно непременно входить в базовый нравственный кодекс. Поэтому и мигрантов предлагаю заставить уважать — не только нынешнюю СВО, но и все действия нашей армии, без этого, считаю, им в России делать нечего», — подчеркнул парламентарий.