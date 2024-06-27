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В ГД предложили считать поддержку СВО условием пребывания мигрантов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) сообщил РИА Новости, что внес поправку ко второму чтению законопроекта о введении миграционного режима высылки, согласно которой мигранты будут обязаны поддерживать специальные военные операции, проводимые РФ, для сохранения права на пребывание в России.

Источник: © РИА Новости

«Внес поправки к законопроекту, который предусматривает режим высылки мигрантов, в том числе за неуважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, искажение исторической правды о подвиге нашего народа при защите Отечества и вкладе в победу над фашизмом. Предложил включить обязанность поддерживать специальные военные операции», — сказал Журавлев.

По его словам, нужно предусмотреть все возможные варианты идеологических противоречий, которые могут случиться при миграционном потоке.

«Уважение к защитникам нашей Родины тоже должно непременно входить в базовый нравственный кодекс. Поэтому и мигрантов предлагаю заставить уважать — не только нынешнюю СВО, но и все действия нашей армии, без этого, считаю, им в России делать нечего», — подчеркнул парламентарий.

Журавлев отметил, что участились случаи, когда мигранты сознательно нападают на участников специальной военной операции.

«Дополнить пункт 5 части 2 статьи 4 законопроекта текстом следующего содержания: “поддерживать специальные военные операции, проводимые Вооруженными Силами Российской Федерации в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Российской Федерации”, — сказано в тексте поправки, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

закон
Госдума