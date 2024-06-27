Медведев посчитал возможный арест должностных лиц РФ поводом объявить войну

25 июня Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест бывшего министра обороны, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
«Исполнение незаконного и недействующего в отношении конкретного государства решения об аресте его должностных лиц может стать актом объявления войны», — сказал Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он призвал лидеров стран прекратить любые действия по привлечению чиновников других стран с иммунитетом к уголовной ответственности за рубежом.
В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с «незаконным вывозом детей» с Украины. 25 июня в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий депутатов и сенаторов согласовывать со своим руководством международные поездки.