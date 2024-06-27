Медведев посчитал возможный арест должностных лиц РФ поводом объявить войну

«Исполнение незаконного и недействующего в отношении конкретного государства решения об аресте его должностных лиц может стать актом объявления войны», — сказал Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он призвал лидеров стран прекратить любые действия по привлечению чиновников других стран с иммунитетом к уголовной ответственности за рубежом.