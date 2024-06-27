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Медведев посчитал возможный арест должностных лиц РФ поводом объявить войну

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что арест должностных лиц других стран может стать поводом для объявления войны. По его словам, построить стабильное сотрудничество между странами без незыблемости иммунитета в отношении чиновников нельзя.

Источник: РИА "Новости"

25 июня Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест бывшего министра обороны, секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

«Исполнение незаконного и недействующего в отношении конкретного государства решения об аресте его должностных лиц может стать актом объявления войны», — сказал Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума. Он призвал лидеров стран прекратить любые действия по привлечению чиновников других стран с иммунитетом к уголовной ответственности за рубежом.

Международный уголовный суд (МУС) пояснил, что поводом для возбуждения дела против Сергея Шойгу и Валерия Герасимова стали действия армии РФ на Украине, в частности удары по энергообъектам.

В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с «незаконным вывозом детей» с Украины. 25 июня в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий депутатов и сенаторов согласовывать со своим руководством международные поездки.

Медведев Дмитрий
Шойгу Сергей