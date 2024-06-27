Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров осудил попытку военного госпереворота в Боливии

Россия осуждает попытку военного госпереворота в Боливии. Об этом 27 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с коллегой из Боливии Селиндой Сосой Лундой.

Источник: AFP 2023

«Подчеркнута недопустимость любых действий, направленных на подрыв конституционных устоев суверенных государств», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что Москва выразила полную поддержку правительству президента страны Луиса Арсе. Также глава российского ведомства заявил о солидарности с Боливией.

В МИД России добавили, что с обеих сторон была подчеркнута приверженность договоренностям, которые были достигнуты в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и Луиса Арсе. Их переговоры состоялись 6 июня в Санкт-Петербурге.

Накануне президент Арсе заявил об угрозе государственного переворота в стране. Боливийское телевидение опубликовало кадры, где видно, как БТР таранил ворота главного входа в президентский дворец в Ла-Пасе. Боливийский лидер предупредил, что в столице происходит «нерегулярное» развертывание войск.

В результате этих событий пострадали как минимум девять человек. Попытка переворота закончилась арестом экс-командующего боливийской армией генерала Хуана Хосе Суньига и его сообщников — вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора и генерала ВВС Марсело Хавьера Сегарру.

Комментируя инцидент, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что это является внутренним делом страны. При этом он подчеркнул, что любое вмешательство третьих стран в данные события недопустимо.

Лавров Сергей