Лавров осудил попытку военного госпереворота в Боливии

«Подчеркнута недопустимость любых действий, направленных на подрыв конституционных устоев суверенных государств», — говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что Москва выразила полную поддержку правительству президента страны Луиса Арсе. Также глава российского ведомства заявил о солидарности с Боливией.
В МИД России добавили, что с обеих сторон была подчеркнута приверженность договоренностям, которые были достигнуты в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и Луиса Арсе. Их переговоры состоялись 6 июня в Санкт-Петербурге.
Накануне президент Арсе заявил об угрозе государственного переворота в стране. Боливийское телевидение опубликовало кадры, где видно, как БТР таранил ворота главного входа в президентский дворец в Ла-Пасе. Боливийский лидер предупредил, что в столице происходит «нерегулярное» развертывание войск.
В результате этих событий пострадали как минимум девять человек. Попытка переворота закончилась арестом экс-командующего боливийской армией генерала Хуана Хосе Суньига и его сообщников — вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора и генерала ВВС Марсело Хавьера Сегарру.
Комментируя инцидент, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что это является внутренним делом страны. При этом он подчеркнул, что любое вмешательство третьих стран в данные события недопустимо.