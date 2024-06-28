Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярск примет бизнес-миссию из Киргизии

КРАСНОЯРСК, 27 июня, ФедералПресс. В Красноярске пройдет встреча с представителями власти и бизнеса Киргизии. Мероприятие намечено на 10—12 июля, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Reuters

«Экспортные поставки в Киргизию предоставляют множество преимуществ и возможностей для развития бизнеса. Проведение бизнес-миссии дают возможность наладить партнерство с зарубежными компаниями, обмениваться опытом и технологиями, привлекать иностранные инвестиции», — прокомментировал исполняющий обязанности главы регионального агентства развития малого и среднего предпринимательства Роман Мартынов.

Гости Красноярского края расскажут о своих предприятиях и возможных направлениях сотрудничества. Здесь же пройдут переговоры по развитию экспортно-импортных взаимоотношений между сторонами.

В Центре поддержки экспорта (подразделение центра «Мой бизнес» Красноярского края) уточнили, что наибольший отклик от мероприятия ожидается в лесной и сельскохозяйственной сферах.

Ранее в интервью «ФедералПресс» начальник Центра поддержки экспорта Евгения Пак рассказала, какие товары малого и среднего бизнеса из Красноярского края пользуются спросом за рубежом.