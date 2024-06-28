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В СВО погиб командир отделения Владимир Кузнецов из Ильинского

Военнослужащий из Пермского края проходил службу по контракту с Минобороны РФ.

Источник: Администрация Ильинского городского округа

Горькую новость для жителей Ильинского округа сообщила местная администрация. В зоне проведения СВО на Украине погиб земляк Кузнецов Владимир Анатольевич 2003 года рождения. В период прохождения срочной службы он заключил контракт с минобороны РФ.

Владимир Кузнецов родился в поселке Ильинский, в 2019 году окончил девять классов Дмитриевской общеобразовательной школы. В октябре 2021 года его призвали на срочную военную службу.

В период прохождения военной службы по призыву Владимир 23 сентября 2022 года заключил контракт с Минобороны РФ. Проходил службу в должности командира отделения в зоне проведения СВО на Украине. Погиб при исполнении обязанностей военной службы 27 мая 2024 года.

Администрация Ильинского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего в спецоперации земляка, скорбим вместе с нами.

«Пусть поддержка друзей и всех земляков поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты», — говорится в некрологе администрации округа.

Церемония прощания с Кузнецовым Владимиром Анатольевичем состоится 28 июня с 11:00 в селе Дмитриевское.