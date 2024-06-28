В СВО погиб командир отделения Владимир Кузнецов из Ильинского

В период прохождения военной службы по призыву Владимир 23 сентября 2022 года заключил контракт с Минобороны РФ. Проходил службу в должности командира отделения в зоне проведения СВО на Украине. Погиб при исполнении обязанностей военной службы 27 мая 2024 года.