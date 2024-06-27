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Правительство предложило признать участников СВО с 2022 года ветеранами

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму проект о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, соответствующий проект размещен в думской базе.

Источник: © РИА Новости

«Проект федерального закона… подготовлен в целях уточнения территорий и периода обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции лицами, направлявшимися для обеспечения выполнения таких задач, отработавшими установленный при направлении срок либо откомандированными досрочно по уважительным причинам, в связи с принятием с 30 сентября 2022 г. в состав Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации — Запорожской области и Херсонской области», — отмечается в пояснительной записке.

Законопроект позволит предоставить указанным лицам статус ветерана боевых действий, распространив на них соответствующие меры социальной поддержки, добавляется в документе.

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