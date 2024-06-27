Правительство предложило признать участников СВО с 2022 года ветеранами

«Проект федерального закона… подготовлен в целях уточнения территорий и периода обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции лицами, направлявшимися для обеспечения выполнения таких задач, отработавшими установленный при направлении срок либо откомандированными досрочно по уважительным причинам, в связи с принятием с 30 сентября 2022 г. в состав Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации — Запорожской области и Херсонской области», — отмечается в пояснительной записке.