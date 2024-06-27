В США признали проблемы с отправкой техники Украине

«Мы сталкивались с ситуациями, когда предпринимали неустанные попытки поставить технику на Украину, но в ходе этих усилий мы демонстрировали некую уязвимость трансатлантического ВПК. Под этим я подразумеваю, что мы сталкиваемся с ситуациями, когда ВПК с трудом возвращается к производственным линиям, которые были остановлены много лет назад. Существует также дефицит рабочей силы, когда некоторые страны с трудом находят людей, обладающих знаниями и навыками, чтобы вернуться на эти производственные линии. Возникают вопросы о глобальных цепочках поставок и о том, как быстро можно перевозить технику через океаны и территории», — подчеркнула посол в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post.
В свою очередь американский посол в Пекине Николас Бернс заявил в интервью агентству Bloomberg, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ сейчас намного мощнее, чем был до начала специальной военной операции на Украине.
Ранее эксперты Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) пришли к выводу, что санкции, которые западные страны вводили и вводят против России, не оказывают достаточно сильного эффекта на работу ее ОПК.