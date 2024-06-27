В США признали проблемы с отправкой техники Украине

«Мы сталкивались с ситуациями, когда предпринимали неустанные попытки поставить технику на Украину, но в ходе этих усилий мы демонстрировали некую уязвимость трансатлантического ВПК. Под этим я подразумеваю, что мы сталкиваемся с ситуациями, когда ВПК с трудом возвращается к производственным линиям, которые были остановлены много лет назад. Существует также дефицит рабочей силы, когда некоторые страны с трудом находят людей, обладающих знаниями и навыками, чтобы вернуться на эти производственные линии. Возникают вопросы о глобальных цепочках поставок и о том, как быстро можно перевозить технику через океаны и территории», — подчеркнула посол в открытом онлайн-интервью газете The Washington Post.