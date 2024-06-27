FT узнала, что Украина получит восемь старых Patriot из Израиля

В апреле Израиль заявил, что начнет вывод из эксплуатации своих восьми батарей Patriot, которым более 30 лет, и заменит их более совершенными системами. Но пока эти системы пока не были сняты с вооружения из-за опасений, что напряженность в отношениях с проиранской шиитской группировкой «Хезболла», которая находится в Ливане, может перерасти в полномасштабную войну, отмечает издание.