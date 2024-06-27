В США пройдут первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа

Нынешние дебаты, которые пройдут в преддверии еще более непредсказуемых выборов, вряд ли будут менее напряженными, ведь оба кандидата начали обмениваться оскорблениями еще заочно. Но далеко не факт, что 81-летний Байденом сможет выступить так же энергично, как с ежегодным обращением к конгрессу «О положении страны» в марте, отмечает Associated Press: одно дело заранее заготовленная речь, и совсем другое — дискуссия с Трампом в прямом эфире. Союзники экс-президента и вовсе усомнились в способности Байдена бодрствовать и стоять на ногах все 90 минут. Впрочем, и сам 78-летний республиканец стал запинаться и заговариваться на своих предвыборных митингах: в преддверии праймериз в Нью-Гемпшире Трамп несколько раз перепутал свою соперницу, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, с экс-спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Сам Трамп назвал свою оговорку проявлением «чистой гениальности».