Кобахидзе заявил, что Грузия больше всех готова к вступлению в ЕС

Правительство Грузии в конце декабря 2023 года опубликовало план действий по выполнению рекомендаций ЕС. Согласно плану, власти, в частности, начнут работать над вопросом борьбы с дезинформацией, улучшением темпов сближения внешней политики республики с общей политикой ЕС. Также в 2024 году власти попытаются продолжить работу над понижением политической поляризации. В октябре 2024 года правительство обещает провести честные и прозрачные парламентские выборы, что также является одной из рекомендаций ЕС.