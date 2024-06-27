Кобахидзе заявил, что Грузия больше всех готова к вступлению в ЕС

ТБИЛИСИ, 27 июня. /ТАСС/. Грузия к 2030 году станет членом Евросоюза, так как она лучше всех готова к этому среди стран — кандидатов на вступление в сообщество. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе грузинским журналистам.
«Мы последовательно продолжаем продвигаться по пути евроинтеграции. Я уверен, что к 2030 году Грузия станет членом Евросоюза. Среди стран — кандидатов в члены ЕС больше всех к 2030 году будет готова именно Грузия», — сказал Кобахидзе.
Председатель грузинского правительства добавил, что при правлении нынешней власти Грузия добилась четырех значимых результатов на пути в ЕС: в частности, оформила соглашения об ассоциации и свободной торговле, получила безвизовый режим, а также статус кандидата в члены ЕС.
8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены девять шагов, включающих реформы в различных сферах.
Правительство Грузии в конце декабря 2023 года опубликовало план действий по выполнению рекомендаций ЕС. Согласно плану, власти, в частности, начнут работать над вопросом борьбы с дезинформацией, улучшением темпов сближения внешней политики республики с общей политикой ЕС. Также в 2024 году власти попытаются продолжить работу над понижением политической поляризации. В октябре 2024 года правительство обещает провести честные и прозрачные парламентские выборы, что также является одной из рекомендаций ЕС.
Однако после того как в мае текущего года парламент Грузии принял закон об иноагентах, который вызвал негативную оценку международных партнеров, в том числе и ЕС, европейская повестка дня республики стала неопределенной.