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Байден не рассматривает возможности помилования Ассанжа

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Источник: Reuters

«Нет, это не рассматривается», — сказала Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ассанж в среду признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой, и прямо из суда Северных Марианских островов был отпущен домой в Австралию.

Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.