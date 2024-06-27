Хуситы нанесли удар по судну Seajoy в Красном море

С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют в Красном море и Аденском заливе корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Повстанцы настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. При этом атакам также подвергались корабли, не имеющие отношения к Израилю.