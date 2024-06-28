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Гутерриш назвал Россию фундаментальной основой работы ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций отметил, что РФ — это большая страна и большая сила.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия — это большая сила, она остается фундаментальной основой работы ООН. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

«Советский Союз и Россия были совершенно необходимы для формирования ООН. Они являются фундаментальной основой работы ООН. Безусловно, это большая страна и большая сила», — отметил генсек.

Он также сказал, что проблемы, которые есть в ООН, «обычно появляются из-за сверхдержав». «Это означает, что крайне важно поддерживать открытый и честный диалог и поддерживать отношения, которые всегда направлены на решение наших проблем, вместо их усугубления», — подытожил высокопоставленный дипломат.

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