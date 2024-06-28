Гутерриш назвал Россию фундаментальной основой работы ООН

Он также сказал, что проблемы, которые есть в ООН, «обычно появляются из-за сверхдержав». «Это означает, что крайне важно поддерживать открытый и честный диалог и поддерживать отношения, которые всегда направлены на решение наших проблем, вместо их усугубления», — подытожил высокопоставленный дипломат.