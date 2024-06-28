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NBC: США готовятся эвакуировать американских граждан из Ливана

По информации телекомпании, Вашингтон все сильнее опасается, что Израиль может предпринять наземную наступательную операцию против ближневосточной республики в ближайшие недели.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США перебрасывает силы ближе к израильско-ливанской границе, чтобы в случае необходимости эвакуировать из Ливана американских граждан в связи с эскалацией боевых действий между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболлах». Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, Вашингтон все сильнее опасается, что Израиль может предпринять наземную наступательную операцию против Ливана в ближайшие недели.

Отмечается, что в среду десантный корабль ВМС США USS Wasp и 24-й экспедиционный отряд морской пехоты были переброшены в Средиземное море. Там же находится американский десантный корабль-док Oak Hill. Кроме того, США ведут переговоры с союзниками, чтобы в случае необходимости совместно координировать процесс эвакуации.

В середине июня израильская армия одобрила оперативный план наступления в Ливане. Власти вслед за операцией против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа рассчитывают одновременно нанести удар по «Хезболлах», которая, как и ХАМАС, действует против Израиля, периодически обстреливая территорию еврейского государства с севера.