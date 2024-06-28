NBC: США готовятся эвакуировать американских граждан из Ливана

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США перебрасывает силы ближе к израильско-ливанской границе, чтобы в случае необходимости эвакуировать из Ливана американских граждан в связи с эскалацией боевых действий между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболлах». Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники.