По его словам, Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта стал руководителем Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас — главой дипломатии ЕС.
Мишель: Фон дер Ляйен, Кошта и Каллас назначены руководителями институтов ЕС
БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет. Об этом официально сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в Брюсселе.