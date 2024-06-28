Мишель: Фон дер Ляйен, Кошта и Каллас назначены руководителями институтов ЕС

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет. Об этом официально сообщил уходящий глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС в Брюсселе.